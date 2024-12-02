В российском регионе полицейские накрыли выставляющую лжедиагнозы сеть клиник

В Казани задержали аферистов, обманувших клиентов на 50 миллионов рублей

В Казани сотрудники полиции задержали аферистов, которые работали в сети косметологических клиник и выставляли лжедиагонозы. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

По данным издания, от действий мошенников пострадали более 50 человек. Сначала они приглашали в клинику на бесплатное обследование, которое как бы выявляло серьезные заболевания. Естественно, дальнейшее лечение и диагностика были уже платными. Если у пострадавших не было денег, им предлагали оформить рассрочку.

Перед подписанием договор на ознакомление не предоставлялся. Таким образом, люди подписывали не документы на рассрочку, а кредитный договор с высокой процентной ставкой. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионера задержали после обмана москвички под предлогом реализации украшений.