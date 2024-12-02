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12:37, 2 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за изнасилование 14-летней сестры и расправу над ней

Суд дал 21 год уфимцу, изнасиловавшему сестру и спрятавшему тело в машине матери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Суд в Уфе приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, который изнасиловал свою 14-летнюю сестру и спрятал ее тело в багажнике маминого автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 158 («Кража») и 228 («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта») УК РФ. Он признал свою вину и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, все произошло в период с 9 по 10 октября 2023 года. Подсудимый, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал 14-летнюю сестру, а затем удушил ее. Тело девочки он спрятал в диване, а ночью, пока их мама спала, переместил в багажник ее машины. Кроме того, он похитил из дома мобильный телефон, наушники и серьги сестры, а затем скрылся.

Злоумышленника вскоре задержали — он прятался на чердаке одного из многоквартирных домов. При нем было обнаружено наркотическое вещество.

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