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05:41, 2 декабря 2024Россия

Российские артиллеристы уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ

МО РФ: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллеристы российской группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что российские военные выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами на красноармейском направлении, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал причину заметного продвижения российских войск на Украине осенью. По данным Минобороны, в зоне спецоперации за осень Российской армией было освобождено 88 населенных пунктов.

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