МО РФ: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ

Артиллеристы российской группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что российские военные выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами на красноармейском направлении, точным артиллеристским ударом поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 28 километров.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал причину заметного продвижения российских войск на Украине осенью. По данным Минобороны, в зоне спецоперации за осень Российской армией было освобождено 88 населенных пунктов.