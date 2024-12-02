Шиитские ополченцы из Ирака вошли в Сирию для помощи правительственным войскам

Al Arabiya: шиитские ополченцы из Ирака вошли в Сирию для помощи армии

Ополчены из шиитских формирований Ирака вошли на территорию Сирии, чтобы помочь правительственным войскам после нападения террористических группировок на провинции Алеппо и Идлиб. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Ополченцы проиранских шиитских группировок вошли с территории Ирака в Сирию, чтобы помочь правительственным войскам бороться с нападениями террористов (...) Десятки бойцов шиитских формирований Ирака, в частности, коалиция "силы народной мобилизации", группировка "Катаиб Хезболлах", а также бойцы движения "Фатемиюн" пересекли границу рядом с городм Абу-Камаль, и теперь движутся в направлении севера Сирии и города Хама», — передает телеканал.

Также источник уточнил, что новые подкрепления прибыли с целью «поддержки Вооруженных сил (ВС) Сирии на северной линии боевого соприкосновения».

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.