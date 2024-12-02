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16:09, 2 декабря 2024Экономика

Минфин предложил упростить ввоз импортного алкоголя

Минфин России предложил маркировать иностранный алкоголь на складах импортеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amy Chen / Unsplash

Для упрощения условий ввоза зарубежного алкоголя в Россию Минфин предлагает разрешить импортерам маркировать товар на собственных таможенных складах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время в рамках эксперимента, проходящего с 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года, этот процесс можно проводить только на таможенных складах с действующей лицензией на хранение алкогольной продукции.

При этом для ввоза алкоголя организации нужно иметь лицензию на закупку, хранение и поставки, которая, в том числе, позволяет хранить товар на своем складе. Тем не менее, с учетом текущих формулировок, импортеры не могут маркировать продукцию на своих таможенных складах, что создает избыточное регулирование.

Чтобы позволить большему количеству участников внешнеторговой деятельности завозить алкоголь, Минфин предлагает разрешить импортерам маркировать ввозимый ими алкоголь на собственных таможенных складах при наличии действующей лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.

Ранее начальник управления стратегических направлений деятельности Росалкогольтабакконтроля Александр Моисеев предупредил о недопустимости принудительного закрытия алкомаркетов, потому что последствия такого решения могут оказаться непредсказуемыми. По его мнению, власти могут утратить контроль над рынком алкоголя и помочь развитию нелегального производства.

Между тем, как указывают в ведомстве, за первые десять месяцев этого года розничные продажи легальной алкогольной продукции в стране в натуральном выражении выросли до максимума с начала публикации официальной статистики, то есть с 2017 года (184,2 миллиона декалитров).

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