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15:24, 2 декабря 2024Силовые структуры

Следователи выявили новые хищения миллионов рублей при строительстве Нахимовского училища

СК установил новых фигурантов дела о хищениях на стройке Нахимовского училища
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи установили троих новых фигурантов по уголовному делу о хищении средств, выделенных бюджетом на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении СК России.

Новые эпизоды были выявлены в ходе расследования дела бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны России» Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве.

Аналогичные обвинения предъявлены заместителю гендиректора компании «ГЕОИЗОЛ» Александру Стрельникову и его подчиненным из калининградского подразделения Олегу Арискину и Станиславу Асановичу, которые завысили стоимость работ по строительству Нахимовского училища, в результате чего похитили 309 миллионов рублей. Махинации были совершены при реализации многомиллиардного госконтракта, заключенного в 2019 году Минобороны России с Главным военно-строительным управлением №4 на возведение филиала Нахимовского военно-морского училища.

Арискин и Асанович задержаны и помещены под домашний арест. Стрельников объявлен в розыск.

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