Суд вынес приговор россиянину за ложное сообщение об акте терроризма

В ЛНР суд приговорил к трем годам мужчину за ложную информацию о теракте

В Луганской народной республике (ЛНР) россиянину вынесли приговор за ложное сообщение о террористическом акте. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Он признан виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2023 года 61-летний местный житель находился на территории магазина «Новый» в городе Кировск, где из хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся теракте в торговой точке. Сотрудники полиции проверили информацию, она оказалась ложной.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что россиянин поссорился в онлайн-игре с геймером и нашел способ ему отомстить.