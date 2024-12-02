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09:07, 2 декабря 2024Ценности

Топ-модель показала фото в откровенном боди

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Синди Бруна

Синди Бруна. Фото: @cindybruna

Французская топ-модель Синди Бруна показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.

30-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в синем боди с глубоким декольте и вставками из прозрачной ткани. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Также знаменитость надела голубые джинсы с заниженной талией на несколько размеров больше, уложила волосы в хвост и дополнила образ серьгами-конго и несколькими кольцами на пальцах.

Ранее лучшая подруга российской модели Ирины Шейк и бывший «ангел» Victoria's Secret манекенщица Стелла Максвелл снялась в откровенной позе с приспущенной юбкой.

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