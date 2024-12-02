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10:37, 2 декабря 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования

Пленный Горбатко заявил, что его обманом забросили в Курскую область
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование украинской армии обманом забросило солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, сказав им, что это будет поездка на три дня. Об этом рассказал один из военных, попавших в плен, Владимир Горбатко, его слова приводит РИА Новости.

«Узнал об этом, когда приехал на позицию, что мы вообще в другой стране находимся. А когда приехали на позицию, оказалось, что мы уже в Курской области. Сказали, через три дня поменяют. В итоге эти три дня просидели под дождем, автоматы поклинили», — заявил украинский пленный.

По его словам, он вместе с сослуживцами сдался, когда на их позиции вышли российские десантники. Он подчеркнул, что солдатам ВСУ было нечем сражаться с ними. По словам Горбатко, когда они уходили с позиций, подразделения украинской армии «в ответку начали их накрывать из минометов».

Ранее попавший в российский плен замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико сообщил, что командование украинской армии не направляет отряды на эвакуацию и захоронение тел своих бойцов. По его словам, на позициях стоял сильный трупный запах.

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