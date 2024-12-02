В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта накануне Рождества

В ФРГ задержали 17-летнего подозреваемого в подготовке теракта перед Рождеством

В немецком городе Эльмсхорн на севере страны задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке крупного теракта накануне Рождества. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что молодой человек планировал въехать в толпу на грузовике в предрождественский период. В настоящее время прокуратурой Фленсбурга проводится расследование по« подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству».

По данным издания, подозреваемый закупил ингредиенты для изготовления бомб, нацелился на консульские учреждения в стране и находился в контакте с исламистами в Соединенных Штатах, Ираке и Марокко.

Ранее комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с МВД республики пресек подготовку теракта в условиях заключения. Всего, как отмечается, было задержано десять человек — сторонников радикальной религиозной идеологии. В ходе обысков сотрудники изъяли холодное оружие, телефоны и другие вещественные доказательства.