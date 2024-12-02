В Германии заявили о критической ситуации для ВСУ

Профессор Масала заявил о критической ситуации в ВСУ из-за плохого оснащения

Ситуация на поле боя является критической для Киева из-за недостатка техники и персонала, а также плохого оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью газете Die Welt.

«Повсюду наблюдается нехватка техники и персонала. В Донбассе Украина теряет территории в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели. Мы видим там поредевшие, истощенные и плохо оснащенные войска. Можно предположить, что такое развитие будет продолжаться», —сказал Масала.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что перестановки в командовании ВСУ, проведенные президентом страны Владимиром Зеленским, лишь увеличили риск потери территорий Киевом. «Риск потери [подконтрольных Киеву территорий ДНР] до инаугурации Трампа вырастает в разы», — рассказала парламентарий.