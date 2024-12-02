Депутат Бородай: победа России нужна далеко не всем

Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал о возможных переговорах России и Украины. Его слова приводит «Царьград».

По его мнению, российская сторона устала от боевых действий. «Переговоры какие-то точно будут. Особенно их ждет часть нашей элиты, у которой порушился образ жизни. Им очень надо», — убежден депутат.

При этом Бородай подчеркнул, что власти имеют непосредственное отношение к тому, что российские войска до сих пор не в Киеве. Так, многие высокопоставленные чиновники «из числа элиты» напрямую ответственны за нехватку боеприпасов и вооружения Российской армии.

Депутат убежден, что победа российских бойцов на поле боя нужна далеко не всем: элита будет искать возможность для достижения «позорного мира». «Но им не нужно побеждать по одной простой причине. Они не знают, что им делать с этой победой. И того общества, которое возникнет после нашей победы, они не желают, потому что их место там, ну, скажем так, весьма неопределенное», — считает политик.

Для того, чтобы вновь получить доступ к оставшимся в Европе богатствам, некоторые готовы договориться до чего угодно, однако еще не все потеряно. «Есть, конечно, другие люди, и есть, слава Богу, Верховный главнокомандующий, который к числу этих людей не относится», — подчеркнул депутат.

Бородай считает, что компромисс искать придется, несмотря ни на что.

В 2023 году Бородай попал под обстрел со стороны Украины. Это произошло в окрестностях Артемовска во время контрнаступления украинских войск.