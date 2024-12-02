В Кремле высказались о позиции Германии по Украине

Песков: Германия продолжает следовать линии безусловной поддержки Украины

Германия продолжает следовать линии, предполагающей безусловную поддержку Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

При этом Песков напомнил о телефонных переговорах Шольца и президента России Владимира Путина, которые состоялись 15 ноября. По словам пресс-секретаря российского лидера, диалог является «всегда позитивным явлением».

Ранее Шольц заявил, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявит о выделении Киеву вооружений на 650 миллионов евро. По словам канцлера, своим визитом он хотел бы выразить солидарность с Украиной.

