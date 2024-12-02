Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 2 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о позиции Германии по Украине

Песков: Германия продолжает следовать линии безусловной поддержки Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Германия продолжает следовать линии, предполагающей безусловную поддержку Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

При этом Песков напомнил о телефонных переговорах Шольца и президента России Владимира Путина, которые состоялись 15 ноября. По словам пресс-секретаря российского лидера, диалог является «всегда позитивным явлением».

Ранее Шольц заявил, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявит о выделении Киеву вооружений на 650 миллионов евро. По словам канцлера, своим визитом он хотел бы выразить солидарность с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      В Кремле заявили о росте недовольства Зеленским на Украине

      Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      В Госдуме высказались о возможных переговорах России и Украины

      Переживший самое смертоносное цунами мужчина раскрыл секрет своего спасения

      Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше