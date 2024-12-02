В Кремле заявили о росте сторонников мира на Украине

Песков: на Украине увеличилось число людей, не принимающих вечной войны

Число украинцев, не принимающих идею вечной войны, продолжает увеличиваться. О росте сторонников мира на Украине заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что количество сторонников мира также растет в западных странах.

Ранее Песков сравнил митинги в Грузии с украинским Майданом. При этом он отметил, что власти Грузии принимают все меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.