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15:36, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Литве оценили версию о теракте на грузовом самолете DHL

Генпрокуратура Литвы заявила об отсутствии доказательств теракта на самолете DHL
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lukas Balandis / Reuters

Следствие по делу о крушении грузового самолета компании DHL не располагает доказательствами в пользу версии о теракте на борту. Об этом заявил главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбялис, передает LRT.

«Я бы избегал таких рассуждений о возможном теракте или каких-то других действиях», — подчеркнул сотрудник Генпрокуратуры Литвы.

Урбялис оценил вероятность диверсии на грузовом самолете и призвал политиков воздержаться от подобных заявлений. Прокурор сообщил, что в настоящий момент ведется расследование по факту неосторожного поведения пилотов. Также в числе версий происшествия рассматриваются усталость пилотов и технические неполадки.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также заявила об отсутствии доказательств диверсии при крушении самолета DHL. Она также прокомментировала ситуацию с безопасностью в стране.

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