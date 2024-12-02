В Литве оценили версию о теракте на грузовом самолете DHL

Генпрокуратура Литвы заявила об отсутствии доказательств теракта на самолете DHL

Следствие по делу о крушении грузового самолета компании DHL не располагает доказательствами в пользу версии о теракте на борту. Об этом заявил главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбялис, передает LRT.

«Я бы избегал таких рассуждений о возможном теракте или каких-то других действиях», — подчеркнул сотрудник Генпрокуратуры Литвы.

Урбялис оценил вероятность диверсии на грузовом самолете и призвал политиков воздержаться от подобных заявлений. Прокурор сообщил, что в настоящий момент ведется расследование по факту неосторожного поведения пилотов. Также в числе версий происшествия рассматриваются усталость пилотов и технические неполадки.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также заявила об отсутствии доказательств диверсии при крушении самолета DHL. Она также прокомментировала ситуацию с безопасностью в стране.