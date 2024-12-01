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23:38, 1 декабря 2024Мир

В Германии заявили об отсутствии доказательств диверсии при крушении самолета DHL

Глава МВД Фезер: у Германии нет доказательств диверсии при крушении самолета DHL
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Нэнси Фезер

Нэнси Фезер. Фото: Christian Mang / Reuters

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в беседе с Handelsblatt заявила об отсутствии доказательств диверсии при крушении грузового самолета компании DHL в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ФРГ направила экспертов для расследования. Она также прокомментировала ситуацию с безопасностью в стране. Фезер отметила, что рост числа диверсий является одной из самых серьезных угроз безопасности в Германии. «Нам уже удалось предотвратить некоторые диверсии, такие как взрывы на военных объектах, целью которых было повлиять на нашу военную помощь Украине», — подчеркнула она. По словам главы МВД, ситуация с угрозами напряженная.

Ранее стало известно, что на месте падения самолета специалисты нашли черный ящик. Комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что черный ящик с записью разговоров с диспетчерами и показаниями приборов имеет особое значение, так как первичная информация не дает никаких догадок о причине авиакатастрофы.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября.

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