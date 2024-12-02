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20:06, 2 декабря 2024Россия

В России ответили на план урегулирования спецпосланника Трампа по Украине

Депутат Журова призвала внимательно изучить план урегулирования Келлога
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Необходимо внимательно изучить план урегулирования конфликта спецпосланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога на предмет наличия «подводных камней», заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что любые попытки достижения мирных договоренностей позитивны, однако Россия вынуждена с осторожностью относиться к любым предложениям.

«Надо понимать, насколько реален этот план, как он будет реализован. Юристам потребуется изучить, нет ли там подводных камней по важным для нас позициям, — сказала политик. — Конечно, любые подвижки — это плюс. Но остаются сложные моменты с вступлением Украины в НАТО, с войсками, с обучением».

Журова напомнила, что для России остается принципиально важным момент о приближении НАТО к границам России. Но добавила, что, в контексте Украины, остаются и другие существенные вопросы, например, жизнь русскоязычного населения после завершения конфликта.

«Важным для мира для нас остается сохранение языка, идентичности, возможность людей на нем говорить. Как договариваться об этом — пока непонятно. Русские люди на Украине не должны стать изгоями после завершения переговорного процесса, — отметила депутат. — Но, безусловно, сейчас важнее всего сесть за стол переговоров и начать этот процесс».

Ранее стало известно, что опубликованный в открытом доступе план Кита Келлога исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО. Также он включает в себя прекращение изоляции России, установление с ней дипломатических отношений и постепенную отмену санкций.

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