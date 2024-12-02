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13:33, 2 декабря 2024Мир

В России прокомментировали версию о диверсии на трубопроводе «Дружба»

Депутат Завальный усомнился в вероятности диверсии на трубопроводе «Дружба»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Версия о диверсии на трубопроводе «Дружба» на западе Польши выглядит сомнительно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал аварию на энергетическом объекте.

Такие вещи бывают, это не обязательно диверсия. Бывают утечки, коррозия никуда не делась. Я сомневаюсь, что там какая-то диверсия, просто утечка

Павел Завальныйдепутат Госдумы

«Когда диверсия, это, как правило, масштабная вещь, нарушена полностью [работа], остановка транспортировки нефти и газа, как на "Северных потоках". Здесь, скорее всего, техническая причина», — считает депутат.

В пользу версии о технической проблеме говорят и масштабы утечки, отметил парламентарий.

«Транзит нефти будет продолжаться, и оператор говорит, что необходимый объем нефти он обеспечит согласно контракту, поэтому, скорее всего, это просто техническая причина, судя по последствиям. (…) Информации нет кроме той, что есть в СМИ. Расследование покажет, но самое главное, что транзит нефти будет обеспечен, и Германия получит необходимые объемы нефти, это самое главное», — сказал он.

В ночь на 2 декабря в районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива. Представитель польского оператора PERN сообщил, что компания рассматривает все возможные причины случившегося, в том числе диверсию.

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