В России резко упала выдача паспортов на автомобили

В России резко упала выдача электронных паспортов на автомобили

В ноябре на выпускаемые в оборот в России новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС). Об этом свидетельствуют предварительные данные администратора системы, компании «Электронный паспорт», пишет РБК.

Отмечается, что речь идет обо всех автомобилях — как легковых, так и грузовых. Больше половины ЭПТС (52 процента) оформлено на импортную технику, 48 (процентов) — на произведенную в России.

В октябре 2024 года было выписано около 300 тысяч ЭПТС, в сентябре — почти 350 тысяч, а в ноябре прошлого года — около 240 тысяч.

По словам экспертов, динамика оформлений электронных паспортов соответствует динамике продаж автомобилей. Отмечается, что снижение продаж связано с повышением утильсбора, о котором было объявлено заранее, и поэтому покупатели стремились приобрести машину до его изменения.

В сентябре директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков предупредил россиян о подорожании подобных транспортных средств, завезенных в РФ параллельным импортом. Подобную динамику эксперт связал с резким повышением утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.