В России спрогнозировали снижение вывоза ключевой агрокультуры

«Русагротранс»: экспорт российской пшеницы снизится до 3,6 млн тонн в декабре

По итогам декабря суммарные объемы вывоза российской пшеницы сократятся примерно на 500 тысяч тонн в сравнении с тем же периодом 2023-го и составят около 3,6 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранс».

Для сравнения, в декабре прошлого года российские экспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности 4,1 миллиона тонн ключевой агрокультуры. В ноябре 2024-го показатель, по предварительной оценке, составит 4,4 миллиона. Таким образом, если прогноз экспертов сбудется, экспорт пшеницы из РФ просядет примерно на 800 тысяч тонн в месячном выражении.

Изначально прогноз экспорта в ноябре подразумевал показатель в размере 5 миллионов тонн. Однако аналитики «Русагротранса» понизили собственную оценку в связи с более низкими темпами вывоза пшеницы через черноморские порты из-за неблагоприятных погодных условий. При этом в годовом выражении, как отметили эксперты, суммарные объемы вывоза российской пшеницы увеличились более чем на миллион тонн. Так, в ноябре 2023-го показатель составил 3,49 миллиона.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай российского зерна в 2024 году составит 130 миллионов тонн. Этот показатель, по его словам, позволит удовлетворить не только внутренний спрос, но и выполнить поставленные перед отечественными агроэкспортерами задачи. По итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона, который начался 1 июля и завершится 30 июня 2025 года, экспорт российского зерна, по оценке Патрушева, составит 55-60 миллионов тонн.