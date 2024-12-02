Депутат Красов: временные уступки территорий со стороны Киева неприемлемы для РФ

Временные уступки украинских территорий со стороны Киева в пользу России неприемлемы для Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о такой идее бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ради прекращения огня.

Не так давно этот же деятель заявлял о необходимости нанести поражение России на поле боя. После его отставки, может быть, что-то поменялось в голове, но все равно он допускает выражение «временно допустить». Все-таки в их натовских головах сидит продолжение действий по нанесению максимального ущерба Российской Федерации Андрей Красов депутат Госдумы

«Безопасность временной не может быть, безопасность либо есть, либо ее нет. Временно — это может быть отсрочка действия, что произойдет не в этом году, а в следующем году. Мы не должны таким образом поступать, как они нам предлагают», — сказал депутат.

По словам парламентария, такой вариант не позволит обеспечить безопасность, на которой настаивает Москва. Кроме того, он считает, что в дальнейшем при таких условиях конфликт снова может разгореться.

Мы должны своими действиями обеспечить безопасность и для нашего государства, и для граждан Российской Федерации, чтобы они без страха могли смотреть в свое будущее. А что значит отсрочить до следующего года, что это за безопасность такая? Андрей Красов депутат Госдумы

«Это никаких гарантий безопасности для Российской Федерации. (…) Им нужна передышка, потому что полного согласия среди стран, которые входят в блок НАТО и Европейский союз, нет. Они хотят эти силы, которые будут направлены против России, подготовить, обеспечить личным составом, материальными средствами, вооружением и военной техникой — вот для чего эта временная уступка нужна», — поделился мнением он.

Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. «Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем», — сказал он.