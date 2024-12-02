Адамс: Зеленский может выбирать только цвет ручки, которой подпишет капитуляцию

Президент Украины Владимир Зеленский может выбирать только цвет ручки, которой подпишет пакт о безоговорочной капитуляции. Об этом заявил американский научный исследователь Майк Адамс на своей странице в Х.

По словам эксперта, у Зеленского нет рычагов давления, с помощью которых он мог бы диктовать какие-либо условия России, даже условия капитуляции. «Единственный выбор, который Россия предоставит З., — выбрать цвет чернил в ручке, которой он подпишет свою безоговорочную капитуляцию», — написал он.

Уточняется, что в конце ноября украинский лидер заявлял, что может согласиться на прекращение огня и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что власти США предали Зеленского. Дипломат уточнила, что об это свидетельствует заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Киев должен сам решить, согласен ли он на потерю территорий в рамках мирных переговоров.