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22:41, 1 декабря 2024Мир

Захарова заявила о предательстве Украины со стороны США

Захарова заявила, что американские хозяева предали Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что власти предали президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом Захарова прокомментировала высказанное советником президента по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейком Салливаном заявление о том, что Киев должен сам решить, согласен ли он на потерю территорий в рамках мирных переговоров.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», — заявила она.

Ранее Джейк Салливан также раскрыл план президента США Джо Байдена по Украине. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.

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