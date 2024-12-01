Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что власти предали президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом Захарова прокомментировала высказанное советником президента по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейком Салливаном заявление о том, что Киев должен сам решить, согласен ли он на потерю территорий в рамках мирных переговоров.
«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтону на умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», — заявила она.
Ранее Джейк Салливан также раскрыл план президента США Джо Байдена по Украине. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.