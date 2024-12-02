В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих

Спецназ применил слезоточивый газ для разгона протестующих в Тбилиси

Спецназ начал разгон митинга, идущего в центре Тбилиси. Сотрудники правоохранительных органов используют слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Участники протеста, занявшие часть проспекта Руставели после оттеснения от парламента, использовали пиротехнику против строя спецназа. Многие протестующие к моменту начала разгона уже покинули митинг.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время протестов загорелся один из сотрудников полиции. Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.