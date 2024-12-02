Военкор заявил об очереди из доносчиков в США на команду Зеленского

Сладков: политики Киева разоблачают коррупционеров в команде Зеленского для США

В Киеве активисты и политики уже вовсю проводят переговоры с членами будущей администрации президента США Дональда Трампа и составляют списки, разоблачающие коррупционеров в администрации украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

«Они уже передают списки тех, кого из украинских политиков и чиновников они считают похитителями американских траншей. Во дают, уже друг друга сдавать начали», — рассказал о действиях доносчиков военкор.

Сладков пошутил, что с подобным «истеблишментом» и Россия сможет найти общий язык. «Они и нам начнут сдавать врагов России, когда мы придем в Киев. А мы придем», — заключил он.

Ранее Сладков озвучил Украине условия для успешных мирных переговоров с Россией. По его словам, доверие Москвы к Киеву установится только тогда, когда на территории республики появятся «наши военные базы» и РФ обеспечит «контроль киевских политических движений».