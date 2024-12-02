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13:49, 2 декабря 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за участие в террористической организации попало на видео

В Забайкалье задержали мужчину за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину за участие в деятельности террористической организации. Оперативное видео «Ленте.ру» предоставили в УФСБ России по региону.

На кадрах видно, как силовики сначала кладут задержанного на пол, а затем надевают на него наручники. Потом мужчину доставляют в отдел на допрос.

По данным силовиков, 47-летний местный житель участвовал в деятельности террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Через интернет он проводил психологические акции и распространял материалы, которые дискредитируют действия Вооруженных сил России и власти. Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Ранее сообщалось, что в отношении обвиняемого в подготовке теракта в Москве сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) возбудили новое дело.

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