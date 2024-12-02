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11:45, 2 декабря 2024Из жизни

Женщина вышла на работу в выходной и выиграла миллион долларов в лотерею

В США кассир выиграла миллион долларов благодаря работе в праздничный день
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Женщина из США выиграла в лотерею благодаря просьбе босса. Об этом пишет KTLA.

Сотрудница магазина Walmart из Лос-Анджелеса Ребекка Гонсалес планировала провести выходной — День труда — с семьей и пожарить барбекю. Однако накануне ей позвонил менеджер и попросил отработать трехчасовую смену на кассе магазина. Гонсалес нехотя согласилась и вышла на работу 1 сентября, в праздничный день. Она планировала купить лотерейный билет в перерыве, но забыла об этом из-за большого количества покупателей. По пути домой кассир проходила мимо автоматов с лотерейными билетами и вспомнила о своем намерении. Гонсалес заплатила за билет десять долларов. Ей достался розыгрыш Single Double Triple Scratchers.

Шансы на выигрыш были невысоки: 2 057 388 к 1. Однако, несмотря на это, Гонсалес выиграла главный приз — миллион долларов. Джекпот помог Гонсалес расплатиться со всеми долгами, а сейчас они с мужем находятся в процессе покупки нового дома. Несмотря на невероятную удачу и крупный выигрыш, Гонсалес по-прежнему работает в Walmart и не собирается увольняться. Более того, до сих пор ей удавалось держать новости о джекпоте в секрете от коллег. «Я рассказала об этом только одному человеку на работе. Менеджеру, который хотел, чтобы я вышла на работу в тот день», — рассказала женщина.

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