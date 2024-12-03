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16:46, 3 декабря 2024Экономика

Александр Петров высказался о мечте жить в небольшой квартире в Европе на пенсии

Актер Петров высказался о мечте жить в небольшой квартире в Риме на пенсии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Петров прокомментировал озвученное ранее в другом интервью желание жить в небольшой квартире в Европе на пенсии. На эту тему он высказался в разговоре с порталом WomanHit.

Интервьюер спросил артиста, до сих пор ли тот мечтает обзавестись квартирой в Риме и прожить в ней старость. «Скорее я выдал это тогда ради красного словца. Если говорить про образ, то у меня в воображении рисуется некое уединенное место», — заявил Петров. При этом он добавил, что предполагает, что на пенсии он будет еще более неугомонным, чем сейчас.

Накануне стало известно, что юморист Евгений Петросян подал в суд на дочь, чтобы выписать ее из квартиры.

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