Александр Петров высказался о мечте жить в небольшой квартире в Европе на пенсии

Актер Петров высказался о мечте жить в небольшой квартире в Риме на пенсии

Российский актер Александр Петров прокомментировал озвученное ранее в другом интервью желание жить в небольшой квартире в Европе на пенсии. На эту тему он высказался в разговоре с порталом WomanHit.

Интервьюер спросил артиста, до сих пор ли тот мечтает обзавестись квартирой в Риме и прожить в ней старость. «Скорее я выдал это тогда ради красного словца. Если говорить про образ, то у меня в воображении рисуется некое уединенное место», — заявил Петров. При этом он добавил, что предполагает, что на пенсии он будет еще более неугомонным, чем сейчас.

Накануне стало известно, что юморист Евгений Петросян подал в суд на дочь, чтобы выписать ее из квартиры.