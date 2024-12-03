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04:15, 3 декабря 2024Ценности

Алессандра Амбросио показала фото в оголяющем ягодицы бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фото с отдыха на Гавайях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 43-летняя манекенщица предстала сидящей на песке у камней. Она повернулась к камере боком и показала фигуру в розовом бикини, состоящем из бюстгальтера с пестрым принтом и оголяющих ягодицы плавок. Кроме того, знаменитость примерила солнцезащитные очки и колье с бусинами.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Фантастическое фото», «Идеальная женщина», «Как всегда шикарна», «Богиня», «Королева пляжа», — высказывались они.

В октябре Алессандра Амбросио прогулялась по улице в белой футболке и кожаных трусах, которые она надела поверх капроновых колготок.

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