Алессандра Амбросио показала фото в оголяющем ягодицы бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фото с отдыха на Гавайях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 43-летняя манекенщица предстала сидящей на песке у камней. Она повернулась к камере боком и показала фигуру в розовом бикини, состоящем из бюстгальтера с пестрым принтом и оголяющих ягодицы плавок. Кроме того, знаменитость примерила солнцезащитные очки и колье с бусинами.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Фантастическое фото», «Идеальная женщина», «Как всегда шикарна», «Богиня», «Королева пляжа», — высказывались они.

В октябре Алессандра Амбросио прогулялась по улице в белой футболке и кожаных трусах, которые она надела поверх капроновых колготок.

