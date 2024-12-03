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16:09, 3 декабря 2024Бывший СССР

Аналитик назвал попытками торга требования Украины о вступлении в НАТО

Политолог Коньков: киевский режим торгуется с НАТО ради сохранения власти
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинские элиты понимают, что Украина в настоящее время не сможет стать членом НАТО, но продолжают торговаться, чтобы продлить свою власть. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков, передают «Известия».

По его словам, в условиях нелегитимности и проблем Украины на поле боя власти республики вынуждены вести торг, так как для них это единственный способ продолжать свое существование. Он добавил, что в последнее время западные партнеры Киева подталкивают его к переговорам с Москвой, на фоне чего украинская сторона и пытается выторговать более выгодные для нее условия.

Он заключил, что Североатлантический альянс занят формированием «зонтика безопасности» над всеми государствам — членами блока. Поэтому ему необходимо понимать границы территорий, где заканчивается его зона ответственности. Коньков отметил, что конкретного периметра государства у Украины нет.

Ранее стало известно, что страны НАТО не успевают в срок открыть координационный центр помощи Украине и не спешат отправлять туда своих военнослужащих. Высокопоставленный источник агентства Bloomberg сообщил, что многие должности этого центра все еще остаются незаполненными, поскольку страны не спешат отправлять обещанный персонал.

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