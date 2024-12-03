Бывший оппонент Трампа призвал Байдена его помиловать

Сенатор Манчин: Байдену следует помиловать Трампа после своего сына Хантера

Президенту США Джо Байдену следует помиловать избранного американского лидера Дональда Трампа после того, как он это сделал со своим сыном Хантером Байденом. Об этом заявил сенатор от Западной Вирджинии, ранее состоявший в Демократической партии Джо Манчин, передает газета The Hill.

«Я бы поступил иначе, и моя рекомендация как адвоката была бы такой: "Почему бы вам [Байдену] не пойти и не помиловать Дональда Трампа за все его обвинения?"» — рассказал бывший оппонент президента-республиканца.

При этом Манчин подчеркнул, что с пониманием относится к решению Байдена, так как на его месте так же поступил любой другой отец.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что, помиловав своего сына Хантера, Байден уничтожил основные аргументы демократов против Трампа о том, что он хочет разрушить систему правосудия и будет игнорировать ее в свое правление. В частности, они выражают опасения, что теперь критика в адрес Трампа за неуважение к праву и преследование по политическим мотивам выглядит смехотворно, так как Байден публично заявил, что не верит в справедливость судебного процесса.