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04:40, 3 декабря 2024Наука и техника

Разработчик GTA рассказал секрет о кодах в игре

Разработчики GTA зашифровали чит-коды, чтобы их не обнаружили геймеры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Grand Theft Auto 3

Бывший инженер Rockstar Games Оббе Вермей рассказал неизвестную ранее тайну о секретных кодах в играх серии GTA. Об этом Вермей заявил в своем X.

По словам Вермея, в Grand Theft Auto 3, Vice City и San Andreas есть чит-коды, которые дают определенное преимущество игрокам — например, оружие или бесконечное здоровье. Специалист признался, что для того, чтобы геймеры сразу не обнаружили их, он зашифровал читы с помощью хэш-кодов. Так, каждая активирующая чит комбинация слов получила свой порядок цифр.

В качестве примера Вермей привел чит ILOVESCOTLAND, активирующий дождь, который имеет хэш-код 983. Специалист рассказал, что его уловка сработала, и читы не нашли сразу же после выхода игр, однако затем их обнаруживали путем перебора символов.

Однако из-за использования новой кодировки возникла еще одна проблема. Оббе Вермей заметил, что иногда хеш-коды повторялись для разных комбинаций символов. Например, комбинация HDLMAAXOPK имела такой же хэш-код, что и ILOVESCOTLAND.

Кроме того, иногда читы непреднамеренно вводились спидраннерами — геймерами, которые прохордили игры GTA на время. Это доставляло им проблемы, так как в ходе скоростного прохождения игр использовать читы запрещено.

В октябре геймдизайнер Оббе Вермей рассказал, что в GTA IV хотели добавить паромы, которые могли бы перевозить игрока между островами в игре. Корабли показали в трейлере игры, но затем убрали их ради оптимизации.

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