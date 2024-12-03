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11:25, 3 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала четверых вымогателей выплат у сына участника СВО

УФСБ: четверо жителей Омска вымогали 1,4 млн рублей у сына погибшего на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Марьяновского района Омской области по подозрению в вымогательстве у 18-летнего сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ России Ирина Руснак.

По ее словам, задержанные являются членами организованной преступной группы. Они угрожали физической расправой юноше, потерявшему отца на СВО, требуя выплату в сумме 1,4 миллиона рублей. Эта выплата полагается от государства родственникам бойцов.

В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело, они арестованы на два месяца.

25 ноября сообщалось, что в Волгограде двое местных жителей арестованы за похищение участника СВО и вымогательстве у него крупной суммы денег.

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