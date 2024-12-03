Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 3 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за производство наркотиков под руководством украинцев

ФСБ задержала москвича за производство наркотиков под руководством украинцев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Московской области сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя столицы за производство наркотиков под руководством украинцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»). Фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что «заработать» ему предложил знакомый из Украины, который передал его контакты организаторам преступного бизнеса.

По версии следствия, москвич получил деньги от неустановленных лиц из Украины и арендовал на них дачный дом в подмосковном Егорьевске, в котором оборудовал лабораторию по производству наркотиков. Кураторы оставляли ему в закладках в лесных массивах прекурсоры для синтезирования мефедрона. Запрещенные вещества реализовывались аналогичным способом.

Правоохранители выяснили, что за изготовление мефедрона россиянин получал зарплату. В ходе обыска силовики обнаружили и изъяли более 50 килограмм мефедрона, 2000 литров прекурсоров, химические реактивы и лабораторное оборудование.

Ранее на Сахалине задержали наркокурьера с фильтрами для воды, начиненными наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц рассказал о таинственном чемодане, с которым приехал в Киев. Что оказалось внутри?

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      Бывший оппонент Трампа призвал Байдена его помиловать

      16-летний россиянин оказался в реанимации на Бали с переломами и разрывом желудка

      Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

      На Полюсе холода рекордно потеплело

      Россия рекордно закупилась рыбой в Турции

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу блогера Варламова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше