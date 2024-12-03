ФСБ задержала россиянина за производство наркотиков под руководством украинцев

ФСБ задержала москвича за производство наркотиков под руководством украинцев

В Московской области сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя столицы за производство наркотиков под руководством украинцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств»). Фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что «заработать» ему предложил знакомый из Украины, который передал его контакты организаторам преступного бизнеса.

По версии следствия, москвич получил деньги от неустановленных лиц из Украины и арендовал на них дачный дом в подмосковном Егорьевске, в котором оборудовал лабораторию по производству наркотиков. Кураторы оставляли ему в закладках в лесных массивах прекурсоры для синтезирования мефедрона. Запрещенные вещества реализовывались аналогичным способом.

Правоохранители выяснили, что за изготовление мефедрона россиянин получал зарплату. В ходе обыска силовики обнаружили и изъяли более 50 килограмм мефедрона, 2000 литров прекурсоров, химические реактивы и лабораторное оборудование.

Ранее на Сахалине задержали наркокурьера с фильтрами для воды, начиненными наркотиками.