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19:46, 3 декабря 2024Бывший СССР

Глава «Грузинской мечты» прокомментировал слухи об уходе с поста

Глава «Грузинской мечты» Гарибашвили опроверг сообщения об уходе с поста
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Слухи об уходе с поста председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили не соответствуют действительности. Об этом заявил сам Гарибашвили на странице партии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Хотел бы подчеркнуть, что я являюсь членом нашей команды и вся остальная информация не соответствует действительности», — подчеркнул политик.

Гарибашвили прокомментировал появившиеся днем 3 декабря сообщения грузинских СМИ о своем уходе с должности и назвал их дезинформацией. Глава «Грузинской мечты» заявил, что целью таких сообщений является попытка ввести общество в заблуждение и «вызвать искусственный шум».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала себя единственным легитимным институтом и призвала провести в стране новые парламентские выборы. Она также обвинила правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в узурпации власти.

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