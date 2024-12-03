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19:03, 3 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала себя единственным легитимным институтом

Зурабишвили призвала провести в Грузии новые парламентские выборы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузии нужны новые парламентские выборы из-за нелегитимности избранного созыва парламента. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

«Остается один конституционный легитимный институт. И это я», — высказалась политик.

Зурабишвили назвала себя единственным легитимным институтом и обвинила правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в узурпации власти. При этом грузинский президент призвала найти мирный выход из ситуации и провести повторные выборы.

Ранее Конституционный суд (КС) Грузии не принял иск Зурабишвили о признании неконституционными выборов в парламент. Отмечается, что вердикт относительно иска окончателен и не подлежит обжалованию или пересмотру.

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