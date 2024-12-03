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14:42, 3 декабря 2024Бывший СССР

КС Грузии не принял иск о признании выборов в парламент неконституционными

ТАСС: КС Грузии не принял иск о признании неконституционными выборов в парламент
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Конституционный суд (КС) Грузии не принял иск президента Саломе Зурабишвили о признании неконституционными выборов в парламент в республике, передает ТАСС.

«Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски №1848 и №1849», — говорится в сообщении КС об исках президента и оппозиции.

Отмечается, что вердикт относительно иска окончателен и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция на митингах в Тбилиси, несмотря на координированные попытки, потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского майдана.

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