КС Грузии не принял иск о признании выборов в парламент неконституционными

ТАСС: КС Грузии не принял иск о признании неконституционными выборов в парламент

Конституционный суд (КС) Грузии не принял иск президента Саломе Зурабишвили о признании неконституционными выборов в парламент в республике, передает ТАСС.

«Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски №1848 и №1849», — говорится в сообщении КС об исках президента и оппозиции.

Отмечается, что вердикт относительно иска окончателен и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция на митингах в Тбилиси, несмотря на координированные попытки, потерпела неудачу в попытках воплотить сценарий украинского майдана.