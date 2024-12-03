Мэр российского города попросил не снимать работу коммунальщиков на камеру

Мэр Бердска попросил не снимать на камеру работу снегоуборочной техники

Власти Бердска Новосибирской области попросили население не снимать работу коммунальщиков на камеру. Мэра города Романа Бурдина цитирует «Бердск Онлайн».

В возмущение градоначальника привел ролик, записанный местным жителем на видеорегистратор. На кадрах видно, как тракторы, отправленные на уборку снега с городских улиц, мчатся по дороге, не опустив навесное оборудование. В ответ на это Бурдин заявил, что коммунальные службы отслеживают скорость движения техники с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Также, по его словам, разработанный организациями план отличается в зависимости от участков.

В данном случае тракторы только направлялись к месту работы, и по отключенному проблесковому маячку можно было понять, что они еще не приступили к работе. «Я понимаю, что много людей "одаренных" — все умеют тротуары строить, и дороги чистить, и во всем все разбираются, сидя дома. И снимая на регистраторы... Не надо видео снимать...» — выразился Бурдин.

Ранее жители другого российского города, Нефтеюганска, пожаловались на халтурную работу местных коммунальщиков. Вместо уборки снега рабочие устроили заезд по жилым дворам. Техника не спеша проезжала между рядов припаркованных автомобилей с опущенным ковшом, пропуская между колес намечающиеся снежные накаты.