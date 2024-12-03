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18:46, 3 декабря 2024Мир

Командование Южной Кореи назвало причину введения военного положения

Введение военного положения в РК объяснили борьбой с антигосударственными силами
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Введение военного положения в Южной Корее вызвано необходимостью борьбы с антигосударственными силами. Об этом заявили в Командовании военным положением в стране, сообщает Yonhap.

«Следующие положения вводятся на всей территории Республики Корея (РК) с 23:00 (17:00 мск) 3 декабря 2024 года для защиты либеральной демократии от угрозы смены режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри свободной Республики Корея», — говорится в указе №1 Командования.

Кроме того, в документе также говорится, что военные постараются минимизировать неудобства для простых граждан, за исключением сил, планирующих смену режима.

Ранее командующий военным положением распорядился приостановить работу парламента. Также была запрещена деятельность политических партий.

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