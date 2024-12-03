Маск высказался о росте госдолга США

Маск о госдолге США: Америка приближается к фактическому банкротству

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск высказался о росте государственного долга США. Он сделал заявление на своей официальной странице в социальной сети X.

«Америка приближается к фактическому банкротству», — написал предприниматель.

Министерство финансов США сообщило, что американский госдолг обновил исторический максимум и превысил отметку в 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов.

Ранее суд штата Делавэр заблокировал выплату вознаграждения Маску в размере 56 миллиардов долларов за работу в должности генерального директора компании Tesla. По словам канцлера суда Кэтлин Маккормик, подобные подарки являются «слишком высокими» и нарушают национальное законодательство.