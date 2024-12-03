Суд в США заблокировал вознаграждение Маску в размере 56 миллиардов долларов

CNN: суд в США заблокировал вознаграждение Маску в 56 миллиардов долларов

Суд штата Делавэр в США заблокировал выплату вознаграждения американскому миллиардеру и изобретателю Илону Маску в размере 56 миллиардов долларов за работу в должности генерального директора компании Tesla. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Пакет выплат, который сейчас стоит около 101 миллиарда долларов на основе цены закрытия акций Tesla в понедельник (...) Ранее он был отклонен в январе тем же судьей, канцлером суда Делавэра Кэтлин Маккормик. Пакет стоил около 56 миллиардов долларов на момент, когда судья отклонил пакет», — отмечается в материале телеканала.

В частности, канцлер суда Кэтлин Маккормик обосновала свое решение тем фактом, что подобные подарки являются «слишком высокими» и нарушают национальное законодательство. При этом росту активов, которые должны были быть переданы Маску, способствовала победа избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Илон после победы Трампа на президентских выборах может стать новым олигархом, оказывая влияние на республиканца для поддержки своих проектов. По мнению авторов материала, миллиардер относился к кампании Трампа, в которую он вложил 132 миллиона долларов, как к своему бизнесу. Они напомнили, что Маск лично включился в гонку, много времени проводил в колеблющемся штате Пенсильвания и наравне с Трампом участвовал в предвыборных митингах.