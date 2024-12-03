МО России: в Курской области ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов и две БМП Bradley

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области сотни бойцов и две боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, всего ВСУ потеряли более 300 бойцов. Кроме того, российские военные смогли уничтожить два украинских танка и 17 боевых бронированных машин.

Всего же за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 37 655 бойцов, а также 228 танков и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся почти четыре месяца — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области. При этом не уточняется, сколько квадратных километров было взято под контроль.