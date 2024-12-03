Москвичей предупредили о возвращении снега

Синоптик Леус: 4 декабря в Москву может вернуться 1-2 см снежного покрова

В среду, 4 декабря, в Москву может вернуться один-два сантиметра снежного покрова. Об этом жителей столицы предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В этот день в столице ожидается облачная погода, гололед и ледяные дожди. Возможен также небольшой снег, который образует незначительный покров, отметил синоптик.

По прогнозам Леуса, вероятнее всего, осадки пройдут в западной и северной части столичного региона. Метеоролог подчеркнул, что температура днем останется на нулевой отметке.

Ранее ледяной дождь пообещал жителям Подмосковья ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. До полудня опасное явление пройдет по западу и северу Подмосковья через Рузу, Солнечногорск, Дмитров и Сергиев Посад, предупредил синоптик.

Дороги станут скользкими. Метеоролог призвал автомобилистов и пешеходов быть осторожными.