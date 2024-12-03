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14:10, 3 декабря 2024Экономика

Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

Синоптик Тишковец: 4 декабря в Подмосковье ожидаются гололед и ледяной дождь
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В среду, 4 декабря, в отдельных районах Подмосковья возможен ледяной дождь, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До полудня по западу и северу Подмосковья через РузуСолнечногорскДмитров — Сергиев Посад пройдет полоса слабого, но опасного погодного явления — ледяного дождя. На дорогах будет скользко, синоптик призвал автомобилистов и пешеходов быть осторожными. В ночь на среду температура будет держаться на отметке от нуля до трех градусов, днем ожидается около нуля градусов.

Во вторник, 3 декабря, в течение дня слабый очаговый ледяной дождь возможен в Костромской, Кировской области, а в ночь на среду перекинется на отдельные районы Нижегородской области и Пермского края, спрогнозировал Тишковец.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал, что в Москву ненадолго придут морозы: холодать начнет в среду, 4 декабря. До конца недели в столице будет 3–5 градусов мороза днем, в ночные часы местами ожидается до 7–9 градусов ниже нуля. Уже в начале следующей недели ожидается оттепель.

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