Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

Синоптик Тишковец: 4 декабря в Подмосковье ожидаются гололед и ледяной дождь

В среду, 4 декабря, в отдельных районах Подмосковья возможен ледяной дождь, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До полудня по западу и северу Подмосковья через Рузу — Солнечногорск — Дмитров — Сергиев Посад пройдет полоса слабого, но опасного погодного явления — ледяного дождя. На дорогах будет скользко, синоптик призвал автомобилистов и пешеходов быть осторожными. В ночь на среду температура будет держаться на отметке от нуля до трех градусов, днем ожидается около нуля градусов.

Во вторник, 3 декабря, в течение дня слабый очаговый ледяной дождь возможен в Костромской, Кировской области, а в ночь на среду перекинется на отдельные районы Нижегородской области и Пермского края, спрогнозировал Тишковец.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал, что в Москву ненадолго придут морозы: холодать начнет в среду, 4 декабря. До конца недели в столице будет 3–5 градусов мороза днем, в ночные часы местами ожидается до 7–9 градусов ниже нуля. Уже в начале следующей недели ожидается оттепель.