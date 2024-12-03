На Полюсе холода рекордно потеплело

Синоптик Леус: температура в Оймяконе достигла минус 23,9 градуса

На Полюсе холода, в Оймяконе, температура достигла рекордной для 2 декабря отметки. Об этом у себя в Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Теплые сектора циклонов поддерживают на востоке России теплую, не свойственную началу зимы погоду, объяснила синоптик. В Оймяконе новый максимум составляет минус 23,9 градуса — на 1,3 градуса больше, чем 2 декабря 2007 года. Днем во вторник, 3 декабря, температура воздуха на Полюсе холода держалась у отметки минус 23 градуса, таким образом был перекрыт максимум 2007 года с температурой минус 24 градуса. Ожидается, что в среду, 4 декабря, температура воздуха в этом районе Якутии будет близка к рекорду. Синоптик отметила, что именно восточные районных Якутии в начале зимы отличаются теплом, средняя суточная температура воздуха здесь превышает норму на 12-14 градусов.

Второй за декабрь максимум температуры воздуха 2 декабря был установлен в Магадане: температура достигла плюс 2,3 градуса. Прежний рекорд с температурой плюс 1,7 градуса держался с 1970 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во всех российских регионах температура воздуха в декабре окажется около или выше нормы.