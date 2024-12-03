На Украине назначили главу будущего Министерства национального единства

Рада назначила Чернышова главой будущего Министерства национального единства

Верховная Рада Украины назначила главой будущего Министерства национального единства руководителя энергокомпании «Нафтогаз» Алексея Чернышова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Предложение создать такое ведомство содержится в «плане стойкости» президента Украины Владимира Зеленского.

Кандидатуру Чернышова представил в Раде украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, глава будущего министерства займет должность вице-премьера.

В октябре 2019 года Чернышов получил должность главы Киевской областной государственной администрации. Через год он стал министром развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года Чернышов занял пост главы «Нафтогаза».