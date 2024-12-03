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15:30, 3 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назначили главу будущего Министерства национального единства

Рада назначила Чернышова главой будущего Министерства национального единства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Верховная Рада Украины назначила главой будущего Министерства национального единства руководителя энергокомпании «Нафтогаз» Алексея Чернышова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Предложение создать такое ведомство содержится в «плане стойкости» президента Украины Владимира Зеленского.

Кандидатуру Чернышова представил в Раде украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, глава будущего министерства займет должность вице-премьера.

В октябре 2019 года Чернышов получил должность главы Киевской областной государственной администрации. Через год он стал министром развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года Чернышов занял пост главы «Нафтогаза».

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