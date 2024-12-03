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23:56, 3 декабря 2024Мир

На Западе заявили об осознании Зеленским своей беспомощности

Подполковник США Дэвис: Зеленский признает, что не может продолжать конфликт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Отставной полковник ВС США Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает свою беспомощность и понимает, что не может продолжать конфликт.

«Он признает, что у него нет возможности продолжать войну и единственной оставшейся альтернативой является какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем», — сказал западный эксперт.

Дэвис указал, что украинский лидер подсознательно понимает отсутствие у него оснований для переговоров и каких-либо рычагов воздействия.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.

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