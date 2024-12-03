На Западе заявили об осознании Зеленским своей беспомощности

Подполковник США Дэвис: Зеленский признает, что не может продолжать конфликт

Отставной полковник ВС США Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает свою беспомощность и понимает, что не может продолжать конфликт.

«Он признает, что у него нет возможности продолжать войну и единственной оставшейся альтернативой является какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем», — сказал западный эксперт.

Дэвис указал, что украинский лидер подсознательно понимает отсутствие у него оснований для переговоров и каких-либо рычагов воздействия.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.