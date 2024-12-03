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03:17, 3 декабря 2024Мир

В Брюсселе высказались о сроках приема Украины в НАТО

В Брюсселе заявили, что Украине в 2024 году не назовут сроков приема в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Киев не получит новых обещаний о сроках приема Украины в НАТО на последней в 2024 году двухдневной встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, на встрече глав МИД Украине не станут называть сроков приема в альянс. «Вопрос о сроках приема в альянс сейчас не может быть решен в принципе», — высказался дипломат.

Он отметил, что «украинская сторона зря педалирует сейчас эту тему».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе панельной встречи министров стран НАТО в Брюсселе призвал Запад пригласить Киев в альянс. По его словам, хотя Киев не сможет стать частью альянса до окончания боевых действий, сам факт приглашения якобы позитивно повлияет на динамику конфликта.

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