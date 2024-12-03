Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 3 декабря 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от плавленого сыра

Диетолог Соломатина: гипертоникам нужно ограничить употребление плавленого сыра
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VanoVasaio / Shutterstock / Fotodom

Плавленый сыр содержит много соли, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с радио Sputnik она предостерегла некоторых россиян от употребления этого продукта.

По словам диетолога, в любом сыре в качестве консерванта используют соль. Поэтому гипертоникам следует ограничить потребление сыров, чтобы не спровоцировать повышенное давление из-за задержки жидкости в организме.

«Рекомендую не злоупотреблять плавленым сыром также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, потому что зачастую такие сыры еще и острые. Ограничить потребление плавленого сыра нужно при высоком холестерине, поскольку продукт этот жирный», — отметила Соломатина.

Материалы по теме:
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Диетолог посоветовала внимательно изучать состав продукта и выбирать качественный сыр с минимальным количеством добавок. Также она порекомендовала есть этот сыр с цельнозерновым хлебом и кусочками овощей. Она подчеркнула, что от трех таких бутербродов в неделю вреда не будет.

Ранее Соломатина перечислила правила выбора шаурмы. Среди прочего она посоветовала не покупать шаурму в маленьких ларьках и забегаловках, чтобы избежать отравления.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше