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15:12, 3 декабря 2024Экономика

Отказавшейся от российского угля европейской стране оказалось некуда девать свой

Польша накопила рекордные с 2021 года объемы непроданного угля
Дмитрий Воронин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше скопились рекордные за последние три года запасы непроданного каменного угля объемом более 5,8 миллиона тонн, что значительно превышает добычу, составившую в октябре 4,17 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные государственного Агентства развития промышленности (АРП) сообщает ТАСС.

Согласно приведенной в материале статистике, убытки угольной отрасли этого европейского государства, добывшей за первые девять месяцев 2024 года 32 миллиона тонн угля, превысили в указанный период 2,3 миллиарда долларов.

Ранее власти страны, импортирующей в среднем до 20 миллионов тонн этого вида топлива, объявили о достижении на фоне введенного эмбарго «стопроцентной независимости от российского угля». Чтобы компенсировать выпадающие поставки в Польше в предыдущие годы не только увеличили внутреннюю добычу, но и начали закупать уголь, который теперь оказалось некуда девать, в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.

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